Ex Sport-Sander: Das Rätselraten um den neuen Mieter ist beendet

Harburg - Es tut sich was im ehemaligen Sport-Sander Geschäft am Harburger Ring: Seit einigen Tagen sind die Beklebungen mit

dem Mietangebot für die Gewerbefläche des Eisenbahnbauvereins (EBV) Harburg mit einer Größe von 350 Quadratmetern überklebt: „Vermietet“ steht jetzt an den Scheiben des Geschäftes. Die Fenster sind abgeklebt und vor der Tür stehen große Säcke mit Bauschutt.





Zum Jahresende gingen in dem Harburger Traditionsgeschäft die Lichter aus. 91 Jahre lang war dieses Geschäft eine feste Anlaufstelle für Sportler aus Harburg Stadt und Land. Gern hättendas Geschäft an einen Nachfolger übergeben – doch der wurde nicht gefunden.Das Rätselraten um den neuen Mieter kann jetzt beendet werden: Dasder, das bislang am Großen Schippsee 22 ansässig war, will sich vergrößern und bezieht demnächst die frisch renovierten Räume am Harburger Ring. Das wurde von EBV und dem neuen Mieter gegenüber harburg-aktuell bestätigt. (cb)