Live und im TV: „Sommer im Park“ wird Corona konformes Event

Harburg - Die Corona bedingte Absage des ursprünglich für zwei Wochenenden im August geplanten Kulturfestivals „Sommer

im Park“ stellte einen herben Verlust für die Harburger Kulturszene dar, denn in den letzen beiden Jahren feierte das Event auf der barocken Freilichtbühne große Erfolge.



Um an diese anzuknüpfen, haben die Organisatoren der Veranstaltung ein alternatives Format entwickelt: Unter dem Motto „Spirit of Harburg“ wird am Sonnabend, 22. August, ein Medien- und Live-Event in Kooperation mit dem Sender Hamburg 1 produziert und in einer 8-stündigen Dauersendung live im Fernsehen und im Internet auf „dringeblieben.de“ gesendet.



Die Veranstaltung kostet rund 60.000 Euro. 45.000 Euro übernimmt die Harburger Bezirksversammlung, der Rest wird durch Sponsoren, zu denen auch der Eisenbahn Bauverein und die Sparkasse Harburg-Buxtehude gehören, getragen. Im Etat sind dieses Jahr erstmals angemessene Gagen für die rund 100 beteiligten Künstler vorgesehen.





Das Format soll zeigen, wie lebendig die kulturelle Szene in Harburg ist, wie sehr sie von einem beeindruckenden ehrenamtlichen Engagement getragen wird und welche stimmungsvollen Orte es imgibt, die dem vielfältigen Kulturgeschehen einen passenden Rahmen bieten. Auf der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark werden ausschließlich Künstler aus dem Süderelberaum stehen. Pop, Rock, Chöre und Bigbands als Musikacts. Auftritte aus dem Bereich Tanz, Kabarett und Comedy runden das Programm ab.Leider können in diesem Jahr nicht alle Harburger teilnehmen. Dielässt erheblich weniger Zuschauer zu als die Jahre zuvor. Ein guter Grund den Geist von Sommer im Park beilive zu zeigen – damit alle im Süderelberaum Sommer im Park miterleben können – und vielleicht auch viele Hamburger auf der anderen Seite der Elbe.Neben dem Programm auf der Bühne werden Beiträge und Interviews über die Menschen und unser sehenswertes Harburg gezeigt. Die Veranstaltung „Sommer im Park – Spirit of Harburg“ wird auf Hamburg 1 und im Internet von 14 bis 20 Uhr live von der Freilichtbühne gesendet. Im Anschluss geht es dann in Harburgs Club-Landschaft.Von 20 bis 22 Uhr gibt es einen Live-Stream aus den MusikclubsundJeweils eine Stunde gestalten die beiden Clubs ihr ganz individuelles „Sommer im Club – The Spirit of Harburg“.Das Event ist in sechsunterteilt, welche jeweils eine Stunde füllen. Pro Stunde treten zwei Künstler live auf der Freilichtbühne auf. Die erste Rubrik ist „Hier ist Harburg“ , in welcher die Funky Hats und School of Partyrockspielen. Die zweite Stunde greift das Thema „Kultur in Harburg“ auf. Live auf der Bühne sind dann Charlotte & Ralf und die Littlebigband. Danach, ab 16 Uhr, wird Harburgs Binnenhafen auf die Freilichtbühne geholt. Hier dürfen natürlich das Werner Pfeifer Trio und Gospel Train nicht fehlen.Um 17 Uhr widmet sich Sommer im Park dann der „Kunst in Harburg“, wobei Lieblingsfarbe Schokolade und Johannes Kirchberg den musikalischen Rahmen bieten. Zum 5. Themenbereich „Freizeit & Events in Harburg“ werde Jan Schröder und ein weiterer Musiker live auf der Freilichtbühne zu sehen sein. Und als gebührender Abschluss wird ab 19 Uhr das Thema „Clubs in Harburg“ aufgenommen - mit Auftritten von Franz Josef & Band sowie Lasko & Basic47. Ab 20 Uhr tauchen dann die Zuschauer in die aktive Harburger Club-Welt ein. Hierfür gibt es einstündige Club-Formate aus den beiden größten Harburger Musikclubs Stellwerk und Marias Ballroom.In Marias Balroom empfängt uns Betreiber Heimo Rademaker mit „Heimos Nacht“. „Ich habe mir drei Künstler eingeladen und begrüße sie auf meinem Sofa“. Eingeladen sind Jimmy Cornett (Singer / Songwriter), Micky Wolf (Blues-Rock) und Peter Sebastian (Schlager). Selbstverständlich treten die Künstler auch auf, so dass Heimos Nacht eine spannende Stunde zu werden verspricht.Das Kamerateam wird gegen 20.50 zum Stellwerk wechseln. Für den Übergang werden wir uns noch etwas Besonderes einfallen lassen. Dort erwarten uns Kekso (Reggae/Afro/Funk) und A Life In a Minute (Rock & Funk). „Wir wollen ein übergangsloses Konzert mit zwei Bands machen.“ freut sich Booker Janny Nickel. Idee ist es, dass die beiden Konzerte ineinander übergehen – und durch ein Session-Element verbunden werden.Die Organisatoren schaffen mit einem durch gesetzliche Pandemie-Vorgaben reduzierten Live-Event in Verbindung mit einer öffentlichen Ausstrahlung im Fernsehen und Internet nicht nur ein kleines „Sommer im Park." Sie schaffen zudem ein Live-Event für Interessierte, geben dennoch allen Harburgern die Chance teilzunehmen.Die Veranstalter haben ein gesetzeskonformeserarbeitet, welches die Durchführung einer Live-Veranstaltung ermöglicht. Den Corona-Anforderungen entsprechend können zeitgleich 250 Besucher auf reservierten Plätzen live teilnehmen. Vorgesehen sind limitierte Tickets für wählbare Zeitfenster zum organisationsbedingten Preis von 10 Euro. Ein Livebesuch des Medien-Events auf der Freilichtbühne kann ausschließlich über die Websiteim Vorfeld gebucht werden. (cb)