Erste Hilfe am Hund: Johanniter bieten Kurse für Halter an

Landkreis Harburg - Um seinen Hund in einer Notsituation helfen zu können,

bieten die Johanniter im August und September Theorie- und Praxis-Kurse für "Erste Hilfe am Hund" an. Die Kurse finden unter Berücksichtigung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln statt.

Die Gefahren sind vielfälltig. Giftköder, Wespenstich, Biss eines Artgenossen: Auf der täglichen Gassirunde kann der eigene Hund in eine Notsituation geraten. Dann ist schnelles Handeln gefragt. In den eintägigen Lehrgängen zeigt die erfahrene Hundetrainerin Uta Kielau, wie Hundebesitzer im Notfall die Zeitspanne bis zur Übernahme durch den Tierarzt überbrücken und ihrem Tier kompetent helfen können.



Teilnehmer lernen, wie sie einem Hund einen Verband anlegen, einen Wespen- oder Bienenstich behandeln, das Tier bei Knochenbrüchen stabilisieren, Wunden jeglicher Art versorgen, bei Vergiftungen reagieren und ihren geschwächten Hund transportieren. "Ich möchte den Hundehaltern ein Rüstzeug an die Hand geben, mit dem sie Krankheiten und Notsituationen ihres Tieres erkennen und einschätzen können, um dann kompetent zu handeln", sagt Uta Kielau, die selbst zwei Hunde besitzt und mehr als 25 Jahre Erfahrung im Hundetraining verfügt. Deshalb stehen auch die Unfallverhütung, die Eigensicherung des Besitzers sowie die Beurteilung des Allgemeinbefindens des Hundes durch die Kontrolle der Vitalfunktionen auf dem Kursprogramm.



Bei der ersten Veranstaltung am Samstag, 15. August, handelt es sich um einen Theoriekurs. Kielau zeigt an ihren eigenen Hunden, wie Besitzer ihrem Vierbeiner im Notfall helfen können. Ein zweiter Kurs am Samstag, 12. September, befasst sich mit der Praxis. Das Mitbringen des eigenen Hundes ist hier ausdrücklich erwünscht, so dass Hundebesitzer das Gelernte an ihrer Fellnase auch anwenden können. Beide Kurse finden jeweils von 10 bis 17 Uhr an der Wassermühle Karoxbostel, Karoxbosteler Chaussee 51, statt und kosten pro zweibeinigem Teilnehmer 70 Euro. Anmeldungen für beide Kurse sind telefonisch unter 04172 9660 oder per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! möglich.