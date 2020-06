Sonne satt und blauer Himmel: Frühsommer zeigt sich von seiner besten Seite

Harburg – Nach dem Schietwetter am Wochenende, zeigt sich in Harburg Stadt und Land in diesen Tagen der Frühsommer von seiner besten Seite: Viel Sonnenschein und

Temperaturen von bis zu 27 Grad sorgen für gute Laune. Allerdings ist das Gastspiel des Sommers spätestens am Freitag wieder vorbei. Freitag und Samstag sagen die Meteorologen viel Regen und wenig Sonne voraus.



Bei diesem tollen Wetter stehen auch die wilden Wiesen im Landkreis Harburg in voller Blüte. Vielerorts werden diese Wiesen angelegt, um den gefährdeten Bienen einen Lebensraum zu bieten. (cb)