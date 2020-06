Freude auf dem Wochenmarkt: Die neue Matjes-Saison ist eröffnet

Harburg – Auf dem Harburger Wochenmarkt ist am Donnerstag die Matjessaison eröffnet worden. Pünktlich um 9 Uhr öffneten Anuschka Blockhaus und ihr

20-jähriger Sohn Edgar das erste Holzfass mit der Spezialität aus Holland.



Ein Moment auf den viele Matjes-Fans aus Harburg Stadt und Land gewartet haben. Sofort bildete sich an der Original Holländischen Matjeskarre eine Schlange. Und das trotz Harburger Schmuddelwetters, denn der erste Matjes der Saison ist immer etwas ganz besonderes.





Auch die Umstände sind in diesem Jahr Besonders: Aufgrund derwurde die antike Matjeskarre erstmals mit einem Spuckschutz ausgerüstet. Die Filets werden durch einen schmalen Spalt an die Kunden übergeben. Außerdem müssen die Kunden den Mindestabstand einhalten und dürfen auch Anuschka Blockhaus beim Filetieren nicht zu nahe kommen. Ein Flatterband sorgt für die nötige Distanz. „Trotzdem lassen wir uns die Freude am neuen Matjes nicht nehmen und machen das Beste aus dieser Situation“, sagtDer neue Matjes sorgte auf jeden Fall für Begeisterung: „Obwohl die Saison dieses Jahr rund eine Woche früher beginnt, als normalerweise sind die Filets schön dick und trotzdem sehr zart und mager“, freut sichUnd nicht nur der Geschmack, sondern auch die Preise gefallen den Kunden sehr gut: Genau wie im Vorjahr kostet der ganze Matjes 1,80 Euro und das Filet 1,20. Die leckere Apfel-Zwiebel-Sahne Soße, die ganz hervorragend zu den Filets passt, kostet auch wieder 1,20 Euro pro 100-Gramm-Becher.Bei Anuschka Blockhaus vom Harburger Wochenmarkt gibt es den Matjes genau so, wie Gourmets ihn lieben: vor den Augen der Kunden von Hand filetiert. Und damit ist sie schon eine echte Ausnahme, denn die meisten Händler verkaufen Doppelfilets, wie sie vom Großhandel geliefert werden. „Wir filetieren als einziger Händler noch vor Ort von Hand und verkaufen einzelne Filets", sagtgegenüber harburg-aktuell.Die Spezialität aus Holland wird noch bis etwa Ende August an der Matjeskarre verkauft. Anuschka Blockhaus und ihr Team sind immer donnerstags, freitags und sonnabends auf dem Wochenmarkt. (cb)