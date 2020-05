Neuer Brückenschlag? Spekulationen über Brücke auf Ex Beach-Club

Harburg – Wer dieser Tage am ehemaligen Beach-Club Gelände am Veritaskai vorbeikommt, wundert sich: Auf dem Gelände, wo demnächst wie berichtet ein Hotel

entstehen soll, liegt seit einigen Tagen eine Fußgängerbrücke. Das gibt Anlass zu Spekulationen: Wo ist der nächste Brückenschlag im Harburger Binnenhafen geplant? Oder muss die Brücke am Kanalplatz ausgetauscht werden?





Hier gehört sie hin: Normalerweise führt die Brücke über den Westlichen Bahnhofskanal. Foto: Christian Bittcher

Einen neuen Brückenschlag wird es zunächst allerdings in Harburg nicht geben, denn bei der Brücke handelt es sich um die Stahlkonstruktion, die normalerweise über denvon der Uferpromenade amhinüber in das Bürogebäude auf der anderen Seite führt. Dort musste sie Temporär abgebaut werden.Der Grund: Wie berichtet, wird amdie Uferwand auf 160 Metern Länge aufwändig saniert. Und damit die Stahlspundwand vor der historischen Uferwand errichtet werden kann, musste die Brücke abgebaut und an einem anderen Ort zwischengelagert werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Dezember 2020 dauern. Und spätestens dann wird auch die Brücke wieder zurück sein. (cb)