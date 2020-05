Harburgs City wird zum Nadelöhr: Neuer Asphalt für drei Straßen

Harburg – Die Harburger Innenstadt wird für Autofahrer an den nächsten beiden Wochenenden zum Nadelöhr: Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und

Gewässer (LSBG) saniert an zwei Wochenenden im Mai Teile der Knoopstraße, der Bremer Straße und des Krummholzbergs. Grund für dieses Mega-Baustelle: Die betroffenen Straßenabschnitte sind stark beschädigt und werden in zwei Teilabschnitten saniert.





Auf einem Abschnitt von rund 650 Meter wird die Asphaltschicht derabbis zumin beiden Richtungen erneuert. Gleichzeitig werden einige Einmündungen der angrenzenden Straßen saniert.Der erste Abschnitt(kleine Abbildung links) ist von Freitag, 8. Mai, 8 Uhr, bis Montag 11. Mai, 5 Uhr an der Reihe. Dafür wird die Knoopstraße zwischen Julius-Ludowieg-Straße und Bremer Straße gesperrt. Die Julius-Ludowieg-Straße westlich der Knoopstraße wird zur Sackgasse, keine Durchfahrt auf die Knoopstraße möglich, nur Ausfahrt über Wilhelmstraße möglich.Zudem wird die Julius-Ludowieg-Straße östlich der Knoopstraße zur Sackgasse, die Asbeckstraße kann über die Hastedtstraße angefahren und über die Wilhelmstraße verlassen werden, der Harburger Rathausplatz ist nicht anfahrbar. Ein Abbiegen Abbiegen von der Bremer Straße in die Knoopstraße ist nicht möglich. Allerdings bleibt die Bremer Straße in Richtung Harburger Ring und A1/A7 befahrbar.Folgende Umleitungen werden eingerichtet: Knoopstraße in Richtung Bremer Straße: ab Eißendorfer Straße - Harburger Ring- Schloßmühlendamm - Buxtehuder Straße - Moorstraße - Wilstorfer Straße - Krummholzberg. Und von der Knoopstraße in Richtung Eißendorfer Straße/Harburger Ring: ab Bremer Straße - Krummholzberg - Harburger Ring.Der zweite Abschnitt,(kleine Grafik links) ist von Freitag 15. Mai, 8 Uhr, bis Montag 18. Mai, 5 Uhr betroffen. Diese Baustelle hat folgende Auswirkungen auf den Verkehr: Sperrung Krummholzberg zwischen Harburger Rathausstraße und Harburger Ring.

Die Harburger Rathausstraße bleibt über Knoopstraße und Bremer Straße bis 20 Uhr erreichbar. Ein Abbiegen von der Wilstorfer Straße in den Krummholzberg (links) oder Harburger Ring (rechts) nicht möglich. Ein Abbiegen von der Bremer Straße in die Knoopstraße bleibt möglich.



Zusätzliche Sperrung der Bremer Straße ab Knoopstraße bis zum Baufeld von Freitag 15. Mai, 20 Uhr bis Montag 18. Mai, 5 Uhr: Von der Knoopstraße kann rechts in die Bremer Straße abgebogen werden, die Harburger Rathausstraße wird zur Sackgasse, keine Durchfahrt möglich. Zudem kein Abbiegen von der Bremer Straße in die Knoopstraße möglich.



Folgende Umleitungen werden eingerichtet: Richtung Bremer Straße: ab Eißendorfer Straße - Harburger Ring - Schloßmühlendamm - Buxtehuder Straße - Moorstraße - Wilstorfer Straße - Hohe Straße - Bremer Straße.



Richtung Eißendorfer Straße/Harburger Ring: ab Bremer Straße - Hohe Straße - Wilstorfer Straße - Moorstraße - Buxtehuder Straße - Schloßmühlendamm - Harburger Ring - Eißendorfer Straße.

Der Fuß- und Radverkehr wird in allen Bauphasen sicher durch das Baufeld geführt. (cb)