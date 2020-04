TUHH-Neubau: Bauarbeiten trotz Corona voll im Zeitplan

Harburg – Der Kran ist abgebaut, der neue Nachbar der alten Kasernen-Bauten auf dem Schwarzenberg-Campus der TUHH ist fast fertig: Die Rohbau-Arbeiten

am neuen Zentrum für Studium und Promotion (ZSP) an der Technischen Universität Hamburg (TUHH) sind abgeschlossen und so geht das Bauprojekt in seine finale Bauphase über.



Auf über 1.936 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF) entstehen seit Mitte 2019 studentische Lernräume, die Graduiertenakademie sowie das Exzellenzkolleg des ZFI (Zentrum für Forschung und Innovation). Darüber hinaus wird eine Cafeteria eingerichtet. Realisiert wird der Neubau durch die Sprinkenhof GmbH im Auftrag der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Der Einzug in das neue ZSP ist für Dezember 2020 geplant.



Nach Fertigstellung des Fundaments, der Außenwände, des Daches sowie der Innenausbauten geht der Neubau des ZSP auf die Zielgerade zur Fertigstellung. Neben den Trockenbauarbeiten, Errichtung der Fassade sowie dem Einbau von Fenstern und Außentüren, werden bis voraussichtlich November Elektro-, Sanitär-, Heizungs- sowie Malerarbeiten abgeschlossen sein.



„Der Neubau des Zentrums für Studium und Promotion an der TU Hamburg läuft weiterhin nach Zeitplan. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten unter Hochdruck daran, dass wir unsere Ziele trotz der dynamischen Entwicklungen unter der Corona-Pandemie weiter einhalten können“, sagt Arne Tütken, Projektleiter der Sprinkenhof GmbH. Bis zum Ende dieses Jahres sollen auf drei Geschossen hauptsächlich Räume für studentische Arbeitsgruppen und Juniorprofessuren, Büroräume sowie ein Promotionsprüfungsraum für 70 Personen entstehen. (cb)