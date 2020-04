Wassermühle Karoxbostel: Störche haben das Nest bezogen

Hittfeld - Riesen-Freude beim Verein Wassermühle Karoxbostel: Erstmals hat ein Storchenpaar den Horst auf einem Gittermast im Mühlengarten bezogen.

Aktive des Vereins hatten den zehn Meter hohen Mast im März 2018 mit Unterstützung des Weißstorchbetreuers Tom Sauerland und seines Vorgängers Hans Steinert aufgestellt. "Schon in den vergangenen beiden Jahren war immer mal wieder ein einzelner Weißstorch hier, aber jetzt klappert bei uns zum ersten Mal ein Storchenpaar", sagt die Vorsitzende des Vereins Wassermühle Karoxbostel, Emily Weede.



Rund um den Gittermast entsteht derzeit "Doras Garten", ein nach der letzten Karoxbosteler Müllerin benannter Mitmach- und Erlebnisgarten mit zahlreichen Beeten für verschiedene Nutz- und Zierpflanzen, einer Streuobstwiese und landschaftstypischen Kleinbiotopen."Unter anderem haben wir auch einen Tümpel angelegt, in dem bereits Frösche und Kröten abgelaicht haben", berichtet Emily Weede. "Wir versuchen, unseren Besuchern und Mitgliedern den schonenden und respektvollen Umgang mit der Natur zu vermitteln", so die Vorsitzende.



So sei es trotz zahlreicher Besucher gelungen, seltene Vogelarten wie Gebirgsstelze und Eisvogel als Brutvögel auf dem Mühlengelände in Karoxbostel zu halten. In der Tenne des Haupthauses brüten zudem jedes Jahr Rauchschwalben. "Es wäre zu schön, wenn sich bald auch bei Adebar Nachwuchs einstellt", sagt Emily Weede. wg