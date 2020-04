A1: Anschlussstelle Harburg wird für zwei Wochen voll gesperrt

Neuland – Wegen Asphaltierungsarbeiten im Kreisel Neuländer Straße muss die Anschlussstelle Harburg zur A1 für zwei Wochen voll gesperrt werden. Der

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) arbeitet derzeit am Kreisverkehr zur Erschließung des Gewerbegebiets Neuland 23.



Von Montag, 27. April bis zum Dienstag, 9. Mai, müssen daher sowohl die Auffahrt, als auch die Abfahrt von der A1 Hamburg-Harburg gesperrt werden. Diese Sperrung wird genutzt, um zeitgleich die Auffahrt und den Beschleunigungsstreifen der A1 in Richtung Bremen zu sanieren.



Diese Arbeiten finden am Montag, 27. April von 4 Uhr bis 20 Uhr statt. „Dafür muss die rechte Spur gesperrt werden. Der Verkehr wird auf den beiden verbleibenden Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometer“, sagt Christian Füldner, Pressesprecher der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation.



Vom 27. April bis zum 9. Mai erfolgt die Umleitung über die Anschlussstelle HH-Stillhorn. Die Arbeiten sind auf die im Umfeld befindlichen Baumaßnahmen abgestimmt. (cb)