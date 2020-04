Kommentar: In der Krise beweist sich der Charakter

Kommentar Es ist schon erstaunlich. Die Verwaltung will der Politik viele und

entscheidende Details zur Beurlaubung von Gesundheitsamtschef Dr. Robert E. Wegner nicht mitteilen. Aber Frank Richter, Politiker der SPD, gibt sich bestens im Bilde und tut dies kund. Seine Botschaft: Super Laden. Alles läuft nicht nur normal, sondern vorausschauend fürsorglich.

Mal kurz nachdenken. Entweder weiß der Mann nicht, was er da plappert - oder er dürfte Teil eines abgekarteten Spiels in einem kleinen, aber feinen Klüngelzirkel sein. Letzteres ist mein persönlicher Favorit. Über den Wahrheitsgehalt der Darstellung der Vorgänge um Wegner durch die Verwaltung, die sich Richter zu eigen macht, kann sich ja jeder so seine eigenen Gedanken machen. Auch hier habe ich einen Favoriten: Dass die Öffentlichkeit und die Politik, die von den Harburger gewählten Vertreter, von der Verwaltungsspitze belogen oder zumindest bewusst "getunnelt" werden.

Es kann ja sein, dass etwas schief gelaufen ist. Es kann auch sein, dass die Verwaltungsspitze einen guten Grund hatte einem Mann in herausragender Position mitten in der Coronakrise Urlaub zu gewähren, den er gar nicht beantragt hatte. Dann muss man das auch ehrlich vertreten. Das hätten die Harburger und auch die Harurger Politiker verdient - mindestens.

Kommen wir von Frank Richter mal zu einem sehr angesehenen Genossen. Zu dem 2015 verstorbenen Altkanzler Helmut Schmidt. Eines seiner berühmten Zitate, von dem ich finde, dass es hier und jetzt wie die Faust aufs Auge passt, lautet: "In der Krise beweist sich der Charakter." Einfach mal sacken lassen.

André Zand-Vakili

Anmerkungen: Immer gern unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!