Bauarbeiten in Wilstorf: Fünf Tage Behinderungen auf Winsener Straße

Wilstorf – Autofahrer, die im Bereich Wilstorf unterwegs sind, müssen sich in den nächsten fünf Tagen auf Behinderungen einstellen: Die Winsener Straße wird zwischen

Jägerstraße und Trelder Weg halbseitig wegen Bauarbeiten gesperrt. Außerdem teilt die Polizei mit, dass die Einmündung in die Rönneburger Straße voll gesperrt wird.



Die Maßnahme beginnt am Mittwochmorgen, 15. April um 7 Uhr, und dauert bis Sonntag, 19. April, 16 Uhr. Grund für die Bauarbeiten sind Arbeiten am Trinkwassernetz, es müssen defekte Armaturen ausgetauscht werden. Während der Bauzeit steht den Autofahrern nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr wird wechselseitig mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Mit Behinderungen muss laut Polizei gerechnet werden. (cb)