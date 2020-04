Jetzt bewerben: Begleitgruppe Binnenhafen sucht neue Bürgervertreter

Harburg – Die Begleitgruppe Binnenhafen ist bei der Entwicklung im Binnenhafen immer direkt dabei. In der Gruppe werden städtebauliche Entwicklungen und

konkrete Projekte im Harburger Binnenhafen vorgestellt und erörtert. Neben dem Austausch zwischen den Hamburger Behörden, Bauherren und Investoren, Institutionen und Vereinen im Harburger Binnenhafen sowie politischen Fraktionen bieten die interaktiv strukturierten Sitzungen ein Forum für Akteure, Bewohner und Gewerbetreibende zur Beteiligung an der Entwicklungsplanung im Binnenhafen.



Wer Interesse hat, diese Entwicklungen zu begleiten kann sich ab sofort als Bürgervertreter in der Begleitgruppe bewerben. „Im Rahmen des Bürgerdialogs haben interessierte Harburger sowie Gewerbetreibende aus dem Harburger Binnenhafen die Möglichkeit, als Bürgervertreter an den Sitzungen der Begleitgruppe Harburger Binnenhafen in der Zeit von 2020 bis 2022 teilzunehmen“, sagt Sandra k. Stolle, stellvertretende Pressesprecherin des Bezirksamts.



Insgesamt werden sieben feste Plätze an Personen mit besonderem Bezug zum Harburger Binnenhafen vergeben (Bürgervertreterinnen/Bürgervertreter). Diese Plätze werden jeweils für zwei Jahre ab September 2020 bis September 2022 neu besetzt. Die Sitzungen finden vierteljährlich statt. Mindestens zwei Plätze werden an Gewerbetreibende und mindestens zwei Plätze an Anwohnerinnen und Anwohner des Binnenhafens vergeben.



Die übrigen drei Plätze werden mit Personen besetzt, die entweder im Harburger Binnenhafen wohnen, dort arbeiten oder einen sonstigen Bezug zum Harburger Binnenhafen nachweisen können. Stolle: „Wenn Sie an einem festen Platz als Bürgervertreterin bzw. Bürgervertreter in der Begleitgruppe interessiert sind, bitten wir um eine schriftliche Bewerbung. Begründen Sie darin kurz Ihr Interesse und stellen dar, welchen Bezug Sie zum Harburger Binnenhafen haben.“



Ihre Bewerbung senden sie unter dem Stichwort: "Harburger Binnenhafen" bis zum 1. Juni 2020 (Bewerbungsfrist) per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder per Post an konsalt GmbH, Altonaer Poststraße 13, 22767 Hamburg. (cb)