Von der Jahnhöhe ins TV-Studio: Bundesliga-Juniorinnen im Fernsehen

Harburg – Von der Jahnhöhe ins TV-Studio: Die Bundesliga-Juniorinnen des Harburger TB sind am Sonnabendabend im Fernsehen zu sehen. Das Team von Manager

Can Özkan ist zu Gast in der Sendung „Orienthal Night“ im Sender Hamburg 1, Moderiert von "Bedo" B. Kayaturan. Die Sendung wird am Sonnabend, 28. März um 23.15 Uhr ausgestrahlt.



Bereits bei der Harburger Sportlerehrung führte der Moderator Bedo Kayaturan auf der Bühne ein Interwiev mit HTB-Spielerin Simay Özkan. Jetzt wird das Gespräch über Mädchen-Fußball, Aufstieg und Bundesliga im TV weitergeführt.



Damit keine Missverständnisse wegen derzeit verbotener Versammlungen auftreten: Die Sendung wurde bereits am 18. März aufgezeichnet. (cb)