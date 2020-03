Behinderungen in der City: Sperrung der Straße Seehafenbrücke

Harburg – Autofahrer, die in den nächsten Tagen in Harburg unterwegs sind, müssen mit Behinderungen rechnen: Die Straße Seehafenbrücke muss in Fahrtrichtung

B 73 (Buxtehuder Straße) gesperrt werden. Hinweisschilder in der City weisen auf die Sperrung hin (Foto).



Die Straße wird von Dienstag, 24. (7 Uhr) bis Sonntag, 26. März (20 Uhr) gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. (cb)