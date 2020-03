Eißendorf: Fahrradfahrer belästigt immer wieder kleine Mädchen

Harburg - Seit Anfang März belästigt ein Fahrradfahrer in Harburg und Eißendorf kleine Mädchen. Er schlägt den Kindern im Vorbeifahren auf den Po. Der Polizei sind mehrere Fälle bekannt, die alle dem Mann zugerechnet werden. Die betroffenen Kinder sind im Alter von sieben bis 13 Jahre. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte im Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Im Bereich der Straße In der Alten Forst und in der Großen Straße Ecke Triftstraße hatte der Täter am Sonntag, den 15. März gegen 16 Uhr zugeschlagen. Erst verfolgte er zwei sieben und elf Jahre alte Mädchen, die nach dem Spielen auf dem Schulgelände auf dem Rad nach Hause fuhren. Eine von ihnen griff er im Vorbeifahren an den Po.

Eineinhalb Stunden später wurde eine Elfjährige auf vergleichbare Weise von dem Mann an der Triftstraße angegangen. Alarmierte Polizisten fahndeten erfolglos. nach dem Mann.

"Die Beschreibungen durch die Kinder sind soohl was die Person betrifft, wie auch das Fahrrad, zwar voneinander abweichend", sagt ein Beamter. "Wir gehen aber davon aus, dass es sich um ein und denselben Mann handelte."

Bereits am vergangenen Mittwoch wurden zwei Mädchen auf dem TU-Gerlände von einem Fahrradfahrer angegangen. Anfang März waren es zwei elf und 13 Jahre alte Mädchen, die der Mann im Bereich Wilstorfer Straße Ecke Hohe Straße unsittlich berührte.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas zu den Taten oder dem Mann sagen können. Sie möchten sich unter Telefon 4286-56789 beim Landeskriminalamt melden. zv