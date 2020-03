Erste Schließungen: Corona-Krise trifft Harburgs Gastronomie hart

Harburg – Die Corona-Krise trifft auch die Harburger Gastronomiebetriebe hart. Kunden bleiben aus, Veranstaltungen wurden abgesagt. Während einige Gastronomen, wie Stefan Labann von der „Bruzzelhütte“, der Krise den Kampf angesagt haben, musste das neue Nova in Marmstorf am Feuerteich die Segel streichen und vorerst schließen.





Stefan Labann und Helene Schmitz stellen die Tische mit 1,50 Meter Abstand auf. Foto: Christian Bittcher

Nach wie vor kann man in den meisten Restaurants in Harburg noch Essen gehen, denn für Restaurants, Gaststätten, Kantinen, Mensen gilt eine Sonderregelung, wonach eine Öffnung zulässig bleibt, wenn die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist. Stehplätze sind so zu gestalten, dass ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist.„Wir haben derzeit noch ganz normal geöffnet“, sagte, Betreiber des, auf Anfrage von harburg-aktuell. „Allerdings können wir wegen des geforderten Mindestabstands nur eine eingeschränkte Kapazität an Plätzen anbieten. Wir machen aber so lange weiter, wie es geht.“Sehr gedrückt ist die Stimmung imin der Lämmertwiete: „Die Gäste bleiben aus, es kommen nur noch sehr wenig Menschen in unser Restaurant“, sagte ein Mitarbeiter. Besonders schlimm sei die Situation, weil fast alle Veranstaltungen abgesagt wurden. „Wir wissen nicht, wie lange es noch Sinn macht, den Laden zu öffnen.“Das neuein Marmstorf (Foto) hat bereits nicht mehr geöffnet. Erst vor wenigen Monaten hatte das Nachfolger des Schützenhofs seine Pforten nach langer Verzögerung geöffnet. Nun zwingen die behördlichen Auflagen und die Absage vieler Veranstaltungen diedazu, vorerst zwei Monate lang zu schließen. „Ein Katastrophe. Wir fangen dann wieder bei null an“, sagte ein Mitarbeiter.Ebenfalls vorerst geschlossen ist deram Karnapp. Das Weinlokal in dem viele gesellige und informative Veranstaltungen stattfinden ist vorerst dicht. „Wir machen bis Freitag, 27. März, Frühlingspause“, sagt Betreiber(Foto).von derhat ebenfalls mit der Absage von Veranstaltungen zu kämpfen, bei denen er mit seinem Imbisswagen gebucht war. „Das ist ein großer Verlust von Einnahmen, mit denen wir bereits kalkuliert hatten“, sagte Labann. Außerdem kommen weniger Kunden in seinen Kult-Imbiss, als zuvor.Um dem entgegen zu wirken, und damit Geld in die Kasse kommt, wird er ab kommendem Wochenende auch sonntags öffnen, um seine scharfen Currywürste an den Mann und die Frau zu bringen. Für den Fall, das er nicht mehr öffnen darf, hat er auch schon einen Plan: „Dann verkaufe ich meine Speisen aus einem offenen Fenster heraus und nur zum mitnehmen“, sagt. (cb)