Hundeauslauffläche im Heimfelder Holz soll erhalten bleiben

Harburg – Gute Nachricht für Harburgs Hundehalter: Die Behörde für Umwelt und Energie hält die zehn Hektar große Hundeauslaufläche im Heimfelder Holz für „notwendig und wichtig“. Deshalb sei ihre Nutzung im vorläufig gesicherten Naturschutzgebiet auch weiterhin erlaubt. Das hat die Behörde in einer Stellungnahme zu einem Antrag der SPD-Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg mitgeteilt.



Die Behörde sieht auch Chancen, in einem späteren Naturschutzgebiet die Auslauffläche zu erhalten. Dies sei grundsätzlich möglich und werde im Naturschutzgebiet Höltigbaum im Bezirk Wandsbek auch schon praktiziert.



Noch hat sich die Behörde nicht festgelegt, welche Fläche in zwei Jahren genau unter Naturschutz gestellt werden soll. Zuvor gebe es jetzt erst einmal umfangreiche Kartierungen, um den „naturschutzfachlichen“ Wert der Flächen genauer beurteilen zu können. ag