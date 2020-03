Corona: 492. Harburger Vogelschießen ist abgesagt worden

Harburg - Das hat es zuletzt nur in Kriegszeiten gegeben. Das Harburger Vogelschießen ist abgesagt. Der Grund ist die Corona-Epidemie "Ich bin kürzlich darüber informiert worden", sagt der amtierende Gildekönig Borhen Azzouz. Er dürfte damit amtierender Gildekönig bleiben.

Entschieden über die Absage hat die Deputation nachdem auch das Bundeskönigsschießen abgesagt wurde. "Wir wollen unseren Mitgliedern und unseren Gästen Sicherheit geben und sie nicht in der Luft hängen lassen", sagt Ingo Mönke, 1. Patron der Gilde. "Das ist die einzig mögliche und einzig richtige Entscheidung in dieser Situation."

"Es wird vermutet, dass von Juni bis August die Hochzeit der Infektion ist", sagt Nico Ehlers, der Sprecher der Harburger Schützengilde von 1528. "Da ist es nicht vermittelbar, dass wir im Juni mit 700 Menschen in einem Zelt sitzen und Spargel essen." Abgesagt ist auch das Königsessen, dass im Mai stattfinden sollte. "Wir hatten dazu bereits zahlreiche Absagen", so Ehlers.

Nach den Sommerferien wird entschieden, wie es weiter geht. "Wir werden dann die Situation neu bewerten", so Ehlers. Das Volksfest an sich ist nicht in Frage gestellt. Ehlers: "Wir werden 2021 weitermachen." zv