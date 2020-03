Harburger Stadtpark wurde ausgiebig für Spaziergänge genutzt

Wilstorf - Die Langeweile und das gute Wetter treiben die Menschen nach draußen. An der Außenmühle waren am Sonntagnachmittag viele Spaziergänger unterwegs. Auf Nur-Corona-Nachrichten hatten viele offenbar keine Lust.

Am Gotthelfweg waren sämtliche Parkplätze belegt und am Eiswagen bildete sich eine lange Schlange. Die Runde an der frischen Luft um den Außenmühlenteich im Stadtpark wird offenbar als ungefährlich eingestuft.

In den Cafés und Restaurants war dagegen trotz des frühlingshaften Wetters mit knapp 15 Grad und zunächst viel Sonnenschein wenig los. Geselligkeit in geschlossenen Räumen wurde eher gemieden. zv