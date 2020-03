Corona: Arztpraxis nach Positiv-Test bei Patienten geschlossen

Hausbruch - Eine Arztpraxis am Striepenweg ist wegen Corona geschlossen worden. Dabei handelt es sich um eine präventive Maßnahme. Auf einem Aushang an der Tür der Hausarztpraxis wird darauf hingewiesen, dass ein behandelter Patient positiv auf das Virus getestet worden war. Durch den Besuch der Praxis, so heit es, bestand keine Ansteckungsgefahr, da die infizierte Person keinen Kontakt zu anderen Patienten gehabt habe. Über das weitere Vorgehen werde das Gesundheitsamt entscheiden. zv