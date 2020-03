Corna: Gesundheitsamt lässt durch Polizei Hochzeitssäle räumen

Harburg - Polizeieinsatz in den Straßen Am Werder und am Küchgarten zur Corona-Abwehr. Dort hatte das Gesundheitsamt Beamte zur Unterstützung angefordert. Es ging um eine Hochzeitsfeier mit 800 Personen, die in einem der Hochzeitssäle stattfinden sollte. Dazu waren Auflagen erteilt worden, die, so hieß es vor Ort, nicht eingehalten wurden. Deshalb wurde die Veranstaltung untersagt. Auch bei einem zweiten Veranstaltungssaal am Küchgarten wurde die Hochzeit mit mehreren hundert Gästen kurzfristigst abgesagt

Die Bereitschaftspolizei war mit mehreren Mannschaftswagen vor Ort und passte auf, dass die Feiern nicht stattfinden. Ein generelles Verbot von solchen Privatfeiern gibt es nicht. In beiden Fällen wurden die Maßnahmen problemlos durchgesetzt.

"Es erfolgt aktuell eine Einzelfallprüfung", sagt Dennis Krämer, Sprecher der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV). In anderen Bezirken, so hieß es vor Ort, fänden noch größere Hochzeitsfeiern statt.

Aktuell arbeitet die Hamburger Gesundheitsbehörde an einer Verschärfung der Regelungen für Veranstaltungen und plant, dazu eine weitere Allgemeinverfügung zu erlassen. Bislang sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. zv