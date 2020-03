Corona: Schulen und Kitas im Bezirk Haburg bleiben erstmal geschlossen

Harburg - Schulen und Kindergärten werden im Bezirk Harburg die nächsten zwei Wochen geschlossen bleiben. Damit reagiert der Senat auf die Corona-Erkrankungen. Für Schüler bis 14 Jahre soll es eine Notbetreuung geben. Vorerst, so heißt es vom Senat, könnten alle Eltern, die aus familiären Gründen darauf angewiesen sind, diese Notbetreuung in Anspruch nehmen.

Angesichts dieser locker formulierten Regel appelliert die Schulbehörde jedoch an die Eltern, ihre Kinder nur in Notfällen zur Schule zu schicken. Und natürlich nur dann, wenn die Kinder gesund sind und nicht aus einem Risikogebiet in den letzten 14 Tagen zurückgekehrt sind.

Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, werden darüber hinaus bis zum 30. April alle besonderen Schulaktivitäten wie Feste, Aufführungen, Klassenreisen, Ausflüge und Sportveranstaltungen abgesagt.

Verlängerte Ferien sollen es nicht werden. Lehrer sollen Lernaufgaben entwickeln, die die Schüler zu Hause bearbeiten sollen.

Viele Fragen sind noch ungeklärt. Die Schulbehörde hat einen Krisenstab eingerichtet, der viele offene Fragen klären und die Schulleitungen sowie die Eltern täglich über die Homepage der Schulbehörde informieren soll.

