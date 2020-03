Markt wegen Bolero-Abriss wieder auf dem Rathausplatz?

Harburg – Im Oktober 2019 ist der Harburger Wochenmarkt nach achtmonatigem Exil auf den für mehr als vier Millionen Euro aufgepeppten Sand zurückkehrt. Doch schon bald könnte es wieder zurück zum Platz vor dem Harburger Rathaus gehen. Der Grund: Der ehemalige Bolero-Bau soll abgerissen und durch einen Neubau mit rund 80 seniorengerechten Wohnungen ersetzt werden.



Die große Frage: Kann so ein Gebäude abgerissen werden, ohne dass die Lebensmittel, die nebenan an den Marktständen angeboten werden, Schaden nehmen – zum Beispiel durch Baustaub? Die CDU-Bezirksabgeordnete Helga Stöver, die viel auf dem Wochenmarkt unterwegs ist, wollte das wissen und hat eine Kleine Anfrage gestellt. Jetzt hat das Bezirksamt geantwortet: So genau könne man das zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, da der Bauträger noch keine Abrissplanung vorgelegt hat. Grundsätzlich gelte für das „Inverkehrbringen“ von Lebensmittel aber, dass „sie bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt werden sollen“.



Und wenn das nicht ausgeschlossen werden kann? Dafür habe das Bezirksamt schon vorsorglich einen erneuten Umzug geplant. Bei einem Gespräch am 5. März hätten die Marktobleute diese Möglichkeit ebenfalls in Betracht gezogen.



Wann das Gebäude nun aber tatsächlich abgerissen wird, ist bisher nicht bekannt. ag