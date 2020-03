Ivy, Lilie, Daisy und Orlando heist der erste Nachwuchs im Wildpark

Vahrendorf - Vier kleine Hängebauchschweine sind die Frühlingsboten im Wildpark Schwarze Berge. „Es ist bei uns der erste Nachwuchs in diesem Jahr“, so Arne Vaubel, Geschäftsführer im Wildpark Schwarze Berge. Namen haben sie auch schon. Ivy, Lilie, Daisy und Orlando.

Damit schweinemama Rosa zusammen mit den jungen Ferkeln auch genug Ruhe bekommt, ist es Zeit für das Nachwuchs-Trio aus dem letzten Jahr Platz zu machen. Während Tick, Trick und Track jetzt zusammen mit dem Rest der Rotte freudig die Besucher am Eingang begrüßen, zieht das frisch geborene Schweine-Quartett in den abgesperrten Ruhebereich in der Mitte des Wildparks.

Doch nicht nur die winzigen Hängebauchschweine dürften für Trubel im Park sorgen. In den nächsten Wochen werden weitere Frühlingskinder erwartet. zv