In Fischbek wohnt es sich besonders günstig in S-Bahnnähe

Harburg - Das ist mal ein ganz anderer "Mietenspiegel". Immo Scout424 hat mal anhand von eingestellten Angeboten aufgeschlüsselt, was eine 70 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung im Umfeld der S- oder U-Bahnhöfe kostet. Der Bezirk Harburg kommt recht günstig weg. In Fischbek, wo die Sandbeksiedlung an der S-Bahnhaltestelle liegt, sind die Wohnungen dieser Größe so mit 583 Euro günstig zu haben, wie fast sonst nirgends im Stadtgebiet. Nur Mümmelmannsberg ist mit 497 Euro noch billiger.

Wer noch günstiger als in Fischbek in der Nähe einer S- oder U-Bahnhaltestelle wohnen möchte, ist ebenfalls an der S3 gut bedient. Neukloster, Horneburg, Dollern, Agathenburg und selbst Stade haben noch preiswertere Wohnungen in Stationsnähe. Alle Preise sieht man auf der Frafik. zv