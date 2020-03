Bauern-Demo: Hunderte Trecker rollen am Morgen durch Harburg

Harburg – Die letzte Trecker-Demo ist noch gar nicht lange her, jetzt rollen die schweren Maschinen wieder über Hamburgs Straßen. Am heutigen Donnerstag findet auf dem Tschaikowskyplatz eine angemeldete Kundgebung unter dem Tenor "Land schafft Verbindung - Land schafft Versorgung!" statt. Der Protest richtet sich gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.





Die Protest-Trecker sammelten sich auf der B75 zwischen Harburg und Tötensen. Foto: Christian Bittcher

Der Protest-Konvoi fuhr gegen 9 Uhr über die Bremer Straße in Richtung Hamburg. Foto: Christian Bittcher

Ein Startpunkt für die mehr als 1000 erwarteten Teilnehmer befand sich auf deran der Landesgrenze zu Niedersachsen. Dort sperrte die Polizei ab kurz nach 7 Uhr die B75 Stadtauswärts ab, damit sich die Trecker dort aufstellen konnten. Mehrere Hundert Trecker, teilweise mit Protestschildern ausgerüstet, bildeten eine lange Schlange, die bis nachreichte.Um 9 Uhr ging es los: In Begleitung von mehreren Polizei-Motorrädern und Peterwagen setzte sich der Protestzug über diedurch Harburg in Richtung Hamburg in Bewegung. Zu großen Verkehrsbehinderungen bei der Durchfahrt durch Harburg kam es nicht. Neben der Harburger Route gab es noch vier weitere Aufzüge mit dem Ziel Hamburger City.Die Sternfahrten der Trecker endeten auf verschiedenen bereitgestellten Abstellorten im Bereich der Hamburger Innenstadt, insbesondere in der Glacischausse und der St. Petersburger Straße. Die Teilnehmer begaben sich anschließend von dort aus zu Fuß zum Kundgebungsort am Tschaikowskyplatz. Die Rückreise der Teilnehmer wird laut Polizei nach Ende der Kundgebung ab 14 Uhr individuell wahrgenommen. (cb)