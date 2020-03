Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt und Land Nr. 1

Kolumne - Unser Kolumnist Frank Wiesner ist ein ausgemachter Verkehrsfuchs. Der versierte Verkehrsplaner und Fachsprecher für Mobilität der SPD-Fraktion weiß, wo der Bus fährt oder das Auto steht. Er gibt die wichtigen Infos und Tipps, damit man sich, egal wie man unterweg ist, auf die Verkehrssituationen einstellen kann.

Von Frank Wiesner:

"Nachdem die Baustelle auf der Cuxhavener Straße zwischen Walterhofer Straße und Ehestorfer Heuweg sind zwei weitere größere Baustellen hinzu gekommen.

An der Bremer Straße wird bis zum bis 15.03.2020 gebaut. Dort müssen zwischen Knoopstraße und Haststedtplatz Wasserleitungen ausgetauscht werden. Da sie mittig in der Straße liegen, muss die Straße vollgesperrt werden. Eine Umleitungen über Hohe Straße – Wilstorfer Straße und über Friedhofstraße – Weusthoffstraße – Eißendorfer Straße werden eingerichtet.



Die Baustelle hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Buslinien 145, 245, 340, 345, 4200 und 4210 können die Haltestellen (vor allem Harmsstraße) nicht bedienen. Die Linien fahren grundsätzlich über die Hohe Straße. Die HHA-Linien Richtung Marmstorf und Appelbüttel fahren die Linien von der Knoopstraße zur Haltestelle "Knoopstraße" (vor der Johannes-Kirche) weiter auf dem Umleitungsweg wird die Haltestelle "Reinholdstraße" und bei Bedarf "Maretstraße/Bürgerzentrum" mit bedient. Die Haltestelle Marmstorfer Weg (Nord) ist für die Linien 145, 245 und 345) in den Marmstorfer Weg auf Höhe der Unterführung verlegt.



Die KVG-Linien 4200 und 4210 werden in dieser Zeit die Haltestellen "Hamburg, Moorstraße", "Hamburg, S-Harburger Rathaus (Eißend. Str.)", "Hamburg, S-Harburg Rathaus", "Hamburg, Knoopstraße/Bremer Straße", "Hamburg, Harmsstraße" und "Hamburg, Marmstorfer Weg (Nord)" nicht bedienen. Es kann auf eine eingerichtete Ersatzhaltestelle in der Hohen Straße, Ecke Bremer Straße ausgewichen werden.



In Richtung Bf. Harburg ist die Haltestelle Marmstorfer Weg (Nord) an die gleichnamige Haltestelle der Linie 340 in der Bremer Straße (vor der Tankstelle) verlegt. Die Linien 340, 4200 und 4210 halten in der Hohen Straße (gleich nach dem Abzweig Bremer Straße). Die Haltestellen Harmsstraße, Knoopstraße / Bremer Straße und Moorstraße können nicht bedient werden.



Die Haltestelle Maretstraße/Bürgerzentrum wird bei Bedarf mit bedient.



In Neugraben 31.Oktober 2020 der Busbahnhof umgebaut Dies beeinträchtigt auch den Busverkehr. Die Linie 141 (Meckelfeld - Harburg - S Neugraben) wird bis Montag, 10. August, im Laufe des Tages verkürzt. Sie endet in dem Zeitraum am S-Bahnhof Neuwiedenthal. Die Haltestelle Francoper Straße kann in beiden Richtungen nicht bedient werden. Die Haltestelle Opferberg in Richtung S Neugraben kann ebenfalls nicht bedient werden. Gleiches gilt für die Haltestelle S Neugraben. In Richtung Meckelfeld, Schulzentrum hält die Linie 141 an der Haltestelle S Neuwiedenthal im Abfahrtsbereich B.



Die Linie 257 (S Neugraben - Neuenfelde - Jork/ Cranz) kann bis voraussichtlich Samstag, 31. Oktober 2020 die Haltestelle „Hamburg, S-Neugraben“ nicht bedienen. Weichen Sie auf eine eingerichtete Ersatzhaltestelle in der Straße „Am Johnnisland“ aus.

Daneben möchte ich auf die Radtouren der AG Verkehr21 hinweisen. Die Termine stehen fest, Treffpunkt immer um 11 Uhr auf dem Harburger Rathausplatz, Rückkehr bis gegen 18 Uhr."



Sonntag, 29.03.2020, kleine Radtour zu den Street Art-Kunstwerken im Bezirk Harburg

Sonntag, 26.04.2020, Luhe-Radweg (von Bispingen nach Winsen) An-/ Abfahrt mit HVV

Sonntag, 24.05.2020, Radtour zu Hamburger Teichen (Teil 2)

Sonntag, 28.06.2020, Wümme-Radweg (von Wintermoor nach Rotenburg) An-/ Abfahrt mit HVV

Sonntag, 26.07.2020, Tour entlang der Bille (nach Bergedorf)

Sonntag, 23.08.2020, Tour durch die Heide (mit HVV-Fahrt nach Schneverdingen)

Sonntag, 27.09.2020, Alster-Radweg (vielleicht bis zur Quelle)

Sonntag, 25.10.2020, kleine Radtour auf dem Harburger Kunstpfad