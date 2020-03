Sandsack-Füllanlage verbessert Hochwasserschutz im Landkreis

Hittfeld - Maschinenkraft statt schweißtreibender Handarbeit: Der Deichverband Vogtei Neuland und der Harburger Deichverband verfügen ab sofort über jeweils eine Sandsack-Füllanlage und sind noch besser für den Einsatz bei Hochwasser gerüstet. Landrat Rainer Rempe übergab die beiden Geräte jetzt an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Hittfeld an die Vorsteher der beiden Deichverbände. Damit sind jetzt alle drei im Landkreis Harburg für die Deichverteidigung zuständigen Deichverbände mit einer solchen Anlage ausgestattet.



„Ich freue mich, dass wir mit dieser Anschaffung die Arbeit im Fall einer Deichverteidigung deutlich erleichtern können. Die beiden Anlagen erhöhen die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren, aber auch die Schlagkraft der Deichverbände im Sturmflutgebiet elementar“, sagte Rainer Rempe bei der Übergabe. Bislang mussten die Sandsäcke im Deichverteidigungsfall noch per Hand gefüllt werden oder der Deichverband Vogtei Neuland und der Harburger Deichverband waren auf die Hilfe Dritter angewiesen.



Das ändert sich nun: Die neuen Anlagen können jeweils bis zu 3.800 Sandsäcke in der Stunde über fünf Abfüllstutzen befüllen. Betrieben werden sie über eine Zapfwelle oder einen E-Motor. Die Kosten für die beiden Maschinen belaufen sich auf rund 30.000 Euro und werden aus den Mitteln für investive Maßnahmen des Katastrophenschutzes finanziert. „Das ist sehr gut angelegtes Geld“, so Rempe.



Christoph Sander, Vorsteher des Deichverbands Vogtei Neuland, dankte dem Landkreis Harburg für die Anschaffung der Anlagen. „Das stellt für uns auch eine Anerkennung unserer Arbeit dar. Die Sandsack-Füllmaschinen sind eine große Hilfe für uns“, so Sander. wg