Vollsperrung in Harburg: Bremer Straße ist jetzt Sackgasse

Harburg – Eine der wichtigsten Straßen in Harburg ist jetzt Sackgasse: Die Bremer Straße ist seit Montagmorgen zwischen Knoopstraße und Hastedtplatz voll gesperrt. Autofahrer müssen einen Umweg über die ausgeschilderten Umleitungen fahren. Die Vollsperrung dauert zwei Wochen bis zum Sonntag, 15. März, und liegt zum Glück in den Hamburger Ferien, so dass sich die Behinderungen bislang in Grenzen hielten. Die Polizei empfiehlt ortskundigen Autofahrern, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.



Wie berichtet tauscht Hamburg Wasser in der Bremer Straße Wasserleitungen aus. „Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung erneuern wir in Hausanschlussleitungen in der Bremer Straße in Harburg“, sagt Ole Braukmann aus der Presseabteilung bei Hamburg Wasser und fügt hinzu: „Die direkt betroffenen Anlieger werden über eine eventuelle Unterbrechung der Trinkwasserversorgung per Aushang informiert.“ Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Mit einem kleinen Bagger wird an den entsprechenden Stellen die Asphaltschicht aufgemeißelt.



In der Bremer Straße können die Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Knoopstraße und Marmstorfer Weg in der Zeit nicht angefahren werden. Für den Bereich Bremer Straße zwischen Marmstorfer Weg und Knoopstraße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.



Umleitungen sind über die B75/ Wilstorfer Straße/ Krummholzberg/ Knoopstraße/ Eißendorfer Straße/ Weusthoffstraße und Friedhofstraße ausgeschildert. (cb)