(Früh-)Frühlings-Boten: Krokuswiese und Zierkirsche legen Frühstart hin

Harburg - Die Krokusse am Harburger Rathaus sind die Vorboten des Frühlings. Und dieses Jahr sind die bunten Blumen auf der Rathaus-Wiese aufgrund der milden Temperaturen der vergangenen Wochen besonders früh dran: Die Krokuswiese steht bereits in voller Blüte.



Normalerweise beginnt die Blüte erst Mitte bis Ende März. Manchmal ist es sogar erst Anfang April soweit, das die Blüten, die die Wiese in ein prächtiges Farbenmeer aus lila, halbviolett, weiß und gelb verwandeln zu blühen beginnen.



Doch der sehr milde Winter sorgt noch für ein weiteres Phänomen: Die ersten Blüten der Zierkirsche vor dem ehemaligen Harburger Standesamt haben sich schon geöffnet. Normalerweise blüht dieser beliebte Baum erst Ende März bis Anfang April. "Die Vegetation ist drei Wochen früher dran, als normal. Der Februar war so mild, wie sonst im Mittel die erste Aprilhälfte. Das hat der Natur schon im Winter einen kräftigen Frühlingsschwung gegeben", sagte Meteorologe Frank Böttcher gegenüber harburg-aktuell.



Das sonnige (Früh)-lings-Wetter am heutigen Montag sollte man auf jeden Fall genießen, denn in den kommenden Tagen soll es wieder ungemütlich und regnerisch werden. (cb)