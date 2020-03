Ein historisches Foto vom Bau der Hannoverschen Straße

Harburg - Aktuell wird die Hannoversche Straße umgebaut, um besser für den Radverkehr geeignet zu sein. Vor 62 Jahren, am 3. Juli 1957 wurde sie als eine wichtige neue Hauptverkehrsader eröffnet. In einer Feierstunde, an der der damalige Senator Ewald Samsche und der damalige Bezirksamtsleiter Werner Stelly teilnahmen.

Begonnen hatten die Arbeiten im Frühjahr 1956. Enthalten war nicht nur der Bau, der im letzten Jahr erneuerten Brücke über die Eisenbahn, sondern auch der Neubau einer Anbindung der Moorstraße mit einer Brücke über den Seevekanal.

harburg-aktuekll hat von einem Leser ein historische Foto bekommen, dass die Hannoversche Straße in der Bauphase im Mai 1967 zeigt. In großem Stil muss noch der Straßenbelag verlegt werden. Es ist der Bereich vor dem heutigen ZOB mit der S-Bahnstation, die es damals noch nicht gab. Auch die Walter-Dudek-Brücke war noch lange nicht in Planung. Geplant war damals der Weiterbau der Straße und der Anschluss an die Bremer Straße. Auch wurde damals der Umbau des Bahnhofsvorplatzes in Angriff genommen. zv