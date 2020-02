Corona-Angst: Auch in Harburg werden die Apotheken leer gekauft

Harburg - Masken sind aus. Seit Wochen. Die waren schon weg, als die ersten Corona-Fälle in China bekannt wurde. Jetzt sind Desinfektionsmittel dran. "Seit Donnerstagmorgen registrieren wir eine deutliche Zunahme der Nachfrage", sagt Lühr Weber von der Arcaden-Apotheke. Gefragt sind neben den klassischen Desinfektionsflüssigkeiten auch Nasensalben oder Sprays mit antviraler Wirkung. Wann es wieder Schutzmasken geben wird, ist ungewiss. Weber: "Wir haben bereits geordert. Es konnte aber kein verbindlicher Liefertermin genannt werden."

Etwas entspannter ist die Masken-Situation bei Obi am Großmoordamm. "Noch haben wir Atemschutzmasken der Klassen FP2 und 3 vorrätig", sagte Obi-Marktleiter Raimo Walde auf Anfrage von harburg-aktuell. "Allerdings ist die Nachfrage derzeit enorm. Wir konnten sogar Hamsterkäufe beobachten wo Kunden bis zu 100 Atemmasken gekauft haben", so Walde weiter.

Im Handelshof an der Nartenstraße sind Desinfektionsmittel für Hände aus. "Das ist nahezu überall so", sagt Marktleiter Jören Sörensen. "Wir hoffen, dass wir in der kommenden Woche Nachschub bekommen. Es ist aber von den Großhändlern bereits viel in Richtung Österreich gegangen." Normal Desinfektionsmittel sind dagegen noch zu haben. "Aber auch in dem Bereich verzeichnen wir eine verstärkte Nachfrage." Hamsterkäufer im Bereich Lebensmittel verzeichnet er nicht. cb/zv