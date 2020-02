Jugend forscht an der TUHH: Zwei Harburger Teams begeisterten die Jury

Harburg – Der Hamburger Forscher-Nachwuchs zeigte am Wochenende beim „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb an der TUHH, was er drauf hatte: 109 Nachwuchswissenschaftlerinnen gingen beim Regionalwettbewerbs ELBE an den Start.





In diesem Jahr gab es gleich zwei Teams ausdie die Jury begeistern konnten, und zu den Siegern gehören:undvomforschten zum Thema. Sie gewannen den 1. Preis in der Kategorie Jugend forscht Chemie.Wo sich Mikroplastik im Alltag in unserer Umwelt befindet, untersuchtenundvomund errangen ebenfalls einen 1.Preis in Chemie.waren die prägenden Themen des zwölften Regionalwettbewerbs ELBE „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ am 14. und 15. Februar an der Technischen Universität Hamburg (TUHH). Unter dem Motto „Schaffst Du!“ präsentierten die Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ihre scharfsinnigen Experimente in den Kategorien Biologie, Chemie, Physik, Arbeitswelt, Mathe, Informatik sowie Technik. Unterstützt von dem IT-Dienstleister Atos wurden die besten Ideen im Rahmen einer Siegerehrung ausgezeichnet., Leiter des Präsidialbereichs der TUHH, freute sich über die vielen Arbeiten aus den Bereichen Technik, Physik und Mathe: "Von der TUHH aus die Welt verändern mit Forschergeist, Phantasie und Kreativität, so ist Jugend forscht für junge Menschen ein Einstieg in eine spannende und inspirierende neue Welt, für die die Technische Universität Hamburg sehr gern Gastgeberin ist, denn hier ist das Zentrum für künftige technische und naturwissenschaftlich basierte Lösungen."Die 54 eingereichten Projekte aus Harburg wurden nach Kriterien wie Originalität, Alltagsbezug, Eigenständigkeit und Folgerichtigkeit bewertet. Insgesamt verlieh die Jury in diesem Jahr elfmal den ersten Preis. Die ersten Preisträger haben sich automatisch für die Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert, der am 2. und 3. April 2020 bei Airbus in Finkenwerder ausgetragen wird. Die Sieger des Landeswettbewerbs „Jugend forscht“ treten schließlich auf dem Bundeswettbewerb in Bremen an. (cb)