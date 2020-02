Als FSJler zu den Johannitern: Hilfsorganisation bietet freie Plätze

Bendestorf - Bei den Harburger Johannitern gibt es ab März 2020 oder später noch freie Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Als große Hilfsorganisation bieten die Johanniter zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für engagierte Menschen: in den Bereichen Verwaltung, Fahrdienst oder Hausnotruf-Technik. Die pädagogische Begleitung und die fachliche Qualifizierung für den jeweiligen Einsatzbereich erfolgen in den Johanniter-Bildungseinrichtungen.



Kira Peschla aus Bendestorf ist im Bereich Fahrdienst und Verwaltung seit fast einem Jahr dabei. „Ich habe gelernt, wie man mit Menschen umgeht, die aufgrund von Krankheit ein eingeschränktes Leben führen müssen. Außerdem weiß ich jetzt, was es bedeutet, in einem Team zu arbeiten, in dem Kommunikation der Schlüssel zu fast jedem Schloss ist“, erzählt die 19-Jährige, die im Anschluss an ihr FSJ eine Ausbildung zur Physiotherapeutin absolvieren wird. Das FSJ habe sie darin bestätigt, dass dies die richtige Entscheidung ist.



Majana Kwitt, die im Regionalverband Harburg für den Freiwilligendienst verantwortlich ist, kann es bestätigen. „Der Trend unter Jugendlichen, nach dem Schulabschluss sich erst einmal sozial zu engagieren, ist ungebrochen. Ein Freiwilliges Soziales Jahr hilft gleichzeitig auch bei der Orientierung für die spätere Berufswahl“, so Kwitt.



Im Johanniter-Regionalverband Harburg gibt es noch freie Stellen in den Bereichen Fahrdienst, Verwaltung und Hausnotruf-Technik. Voraussetzung für alle Stellen: Volljährigkeit und ein Führerschein der Klasse B sowie mindestens ein Jahr Fahrerfahrung. Der Beginn der Beschäftigung ist jederzeit möglich. In allen Bereichen gilt ein Urlaubsanspruch von 29 Tagen und es wird derzeit ein monatliches Entgelt in Höhe von 533 Euro gezahlt. Der Einsatz ist auf 12 Monate angelegt. Bewerbungen an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 040/7344176-660. (cb)