Nach Wasserrohrbruch: Teil der Neuländer Straße gesperrt

Harburg - Wasserrohrbruch in der Neuländer Straße. In der Nacht zum Mittwoch platzte in dem Bereich zwischen Hannoversche Straße und Nartenstraße eine Hauptversorgungsleitung. Tausende Liter Wasser strömten aus dem 50 Zentiemeter dicken Rohr aus und unterspülten großflächig die Fahrbahn.

"Kollegen waren schnell vor Ort und haben die Leitung vom Netz genommen", sagt eine Sprecherin von Hamburg Wasser. Die Trinkwasserversorgung in der Gegend war nur kurz unterbrochen.

Jetzt wird der Schaden begutachtet. Der Straßenabschnitt, der als Einbahnstraße in Richtung Binnenhafen eingerichtet ist, ist vorerst voll gesperrt. Wie lange die Reparatur dauern wird, war am Morgen noch unklar. "Wir müssen erst ein Ergebnis der Sondierung abwarten", sagte die Sprecherin. Die Arbeiten werden aber mindestens mehrere Tage in Anspruch nehmen. zv