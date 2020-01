Stadtplaner sinnieren über 100 Mio teuren Fuß- und Radfahrtunnel

Harburg – Was Sonja Moers, Chefin des Frankfurter Stadtplanungsbüros Raumwerk, im Harburger Stadtentwicklungsausschuss

präsentierte, war seit Monaten zumindest in groben Zügen bekannt. Und dass die Zukunft des Harburger Zentrum die Öffentlichkeit nach wie vor kaum interessiert, ist leider auch bekannt. So wollte nur eine Handvoll Gäste hören, welche Ideen im „Rahmenplan Harburger Innenstadt 2040“ entwickelt worden sind.



Im Zentrum der Überlegungen steht seit langem die Frage: Wie kann die Barriere aus B73 und Eisenbahn überwunden werden? Dass sich beide nicht in Luft auflösen werden, muss man wohl auch mittelfristig hinnehmen. Deshalb schlägt Raumwerk vor, die historische Achse Schlossmühlendamm und Harburger Schlossstraße neu zu beleben und beide Abschnitte durch einen breiten Tunnel für Fußgänger und Radfahrer zu verbinden. Sonja Moers vermied dabei das Wort „Tunnel“, weil dabei negative Bilder in den Sinn kommen. Stattdessen sprach sie von einer „Unterführung“.



Egal wie: Das Ganze würde eine Menge Geld kosten. Harburgs Baudezernent in spe, Hans Christian Lied, fürchtet, dass so ein Tunnel einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen würde. „Aber das muss uns die Überwindung der Barriere wert sein. So wie bei den Radwegen, da wird auch viel Geld ausgegeben.“ ag