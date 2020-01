UFA-Scouts suchen neue Talente: Große Castingshow im Phoenix-Center

Harburg – Das Phoenix-Center wird zum Sprungbrett für eine mögliche TV-Karriere: Am Sonnabend, 25. Januar, werden die Talent-Scouts der UFA

-Talentbase vor Ort sein – auf der Suche nach neuen Talenten. Von 13 bis 18 Uhr findet die große Castingshow statt – ein Muss für jeden, der als Darsteller, Show-Kandidaten, Komparse & Co. Vor die Kamera will.



“Habe ich das Zeug, vor einer Kamera zu stehen?” Das fragen sich viele insgeheim. Dabei haben sie, ohne es zu wissen eine herausragende Stimme oder großes Schauspieltalent, worauf die Macher der großen TV-Shows und -Serien schon immer gewartet haben. Ob sie sich tatsächlich eignen, können Interessierte am kommenden Sonnabend im

Phoenix-Center vor den Augen professioneller Talent-Scouts unter Beweis stellen. Das Casting eignet sich perfekt, um sich auszuprobieren und sein Talent zu zeigen.





Das Casting eignet sich perfekt, um sich auszuprobieren und sein Talent zu zeigen. Foto: privat

Die UFA Talentbase sucht neue Gesichter für TV-Formate der UFA: Beispielsweise Show-Kandidaten für “Sag die Wahrheit” (SWR) oder “Das Supertalent” (RTL), Gesangstalente für “Deutschland sucht den Superstar” (RTL), Tänzer für neue Show- und Serienformate sowie Schauspieltalente für “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (RTL).Und für diejenigen, die sich noch unsicher sind und erste Dreherfahrungen sammeln möchten, können sich als Komparsen vorstellen. Personen, die eine außergewöhnliche ebensgeschichte haben, können sich ebenfalls anmelden. Wer träumt nicht davon, seine versteckte Leidenschaft zum Beruf zu machen, eine Hauptrolle zu spielen, auf einer großen Bühne zu stehen, die große Liebe zu finden oder das große Geld zu gewinnen? Jeder kann diesen ersten Schritt wagen und sich der Castingshow-Bühne der UFA Talentbase stellen.Ein Erlebnis für die ganze Familie: Den Zuschauern erwartet eine spannende Show mit Gänsehautmomenten und emotionsgeladenen Darbietungen - abhängig von den Talenten aus der Umgebung. Für die Zuschauer und Teilnehmer ist die Show kostenlos.Wie läuft das Casting ab? Die Teilnehmer müssen zunächst einen kurzen Datenbogen ausfüllen und können danach professionelle Fotos für ihre eigene Sedcard auf www.talentbase.de erstellen lassen. Darüber hinaus können die Teilnehmer ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. (cb)