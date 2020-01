Erst Konzert, dann Teichwette: Lotto King Karl zweimal in Harburg

Harburg – Am letzten Wochenende im Januar ist Lotto King Karl gleich zwei Mal in Harburg zu sehen: Bevor er am Sonntag, 26. Januar, mit Marmstorfs

Schützenkönig Sebastian Winter zur Teichwette auf dem Marmstorfer Feuerteich antritt, gibt er am Abend zuvor sein traditionelles Konzert zum Jahresbeginn in Harburg.



Am Sonnabend, 25. Januar, rocken Lotto King Karl & die Barmbek Dream Boys den Rieckhof. Der traditionelle Rockevent zum Jahresbeginn verspricht wie jedes Jahr Partystimmung bis der Arzt kommt.



Lotto und seine Jungs werden wieder alles geben, um mit Spaß und guter Laune den Winterblues zu vertreiben. Alte Dauerbrenner-Hits und neue Songs von Rock bis Pop, von Ballade bis Shanty, versprechen wie immer ein großartiges Konzerterlebnis. Die Karten kosten 23 Euro im Vorverkauf (+ Gebühren) bei allen Vorverkaufsstellen und über www.eventim.de An der Abendkasse gibt es die Restkarten für 26 Euro. (cb)



