Erster Shopping-Sonntag 2020: Harburg wird Wintersport-Region

Harburg - Eisbergklettern, Snowboard-Simulator und Eisstock-Schießen - Beim ersten Verkaufsoffenen Sonntag im Jahr wird

die Harburger City zur Wintersport-Region. Bereits wenige Tage nach dem Jahreswechsel steht der erste Shopping-Sonntag auf dem Programm.



„Sport, Fitness und Gesundheit“ stehen am Sonntag, 5. Januar, in den geöffneten Geschäften von 13 bis 18 Uhr - beim ersten Großevent des neuen Jahres in der Harburger City im Vordergrund und werden durch breit gefächerte Aktionen und Informationsstände umgesetzt. Darüber freuen sich Sportbegeisterte und alle die fit sind, bleiben oder werden wollen.



In diesem Jahr wird zum ersten Mal das Eventkonzept M+M in die Veranstaltung aktiv integriert. Im Angebot: fantastische sportliche Herausforderungen mit individuellen Modulen - ob man am Eiskletterberg am Lüneburger Tor hoch hinaus will oder auf der Curling Bahn beim Eisstockschießen gewinnen möchte. Auf dem Snowboard-Simulator sollte man so lange wie möglich standfest bleiben. Mit den individuellen Sportmodulen werden spektakuläre Aktionsbereiche kreiert. Und das Beste: Alle (Winter)-sportlichen Angebote sind für die Besucher kostenlos zu nutzen.



"Mit einem aktiven Programm können die Besucher sportliche Herausforderungen finden und mit Action und Spaß die City mal anders entdecken", sagt Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann. Eine Attraktion für alle Sportbegeisterten, die hoch hinauswollen: Der Eiskletterberg am Lüneburger Tor, eine Mobile acht Meter hohe Eiskletterwand.



In den Harburg Arcaden findet Eisstockschießen statt und es wird eine Fun Curling-Bahn aufgebaut. Im Phoenix-Center kann man am Snowoard-Simulator die Pisten hinunterfahren und im Marktkauf Center sind Eisstock-Schießen und Skisprung-Simulator im Angebot.



Aufgrund der Jahreszeit wird es keine Open-Air-Bühne geben, so werden sich die Attraktionen auch auf die Indoorbereiche verteilen. Der Eiskletterberg am Lüneburger Tor wird eine der Hauptattraktionen sein. Ebenso werden in der Lüneburger Straße, in der Seevepassage und auf dem Seeveplatz kulinarische Stände aufgebaut.



Auf dem Herbert-Wehner-Platz und am Eingang Bremer Straße stehen bei guten Wetterbedingungen die imposanten Kinderspiel-Animationen der Firma fun-jump. "Gesundheit first" heißt es an vielen Informationsständen, wo etwa Body-Scans und VitalChecks angeboten werden oder bei Kochvorführungen auf gesunde Nahrungsmittel hingewiesen wird.



In den Harburg Arcaden erwartet die Besucher zudem eine schwungvolle Präsentation der Einradartisten „Roadrunner“ und auf der Fun-Curling-Bahn zugleich ein Riesenspaß und sportliche Herausforderung.



Die Kinder-Curling-Bahn im Marktkauf Center bietet viel Action und Spaß für die Kleinen; neben dem Skisprungsimulator kann man auf dem Smoothie-Bike in die Pedale treten und wird dann mit einem köstlichen und gesunden Drink belohnt.





Eine weitere Challenge bietet das kümmelige und informative Puzzle von(Foto links mitvom Marktkauf-Center), dessen Verkaufserlös in sein Projekt „Förderkreis zugunsten unfallgeschädigter Kinder“ fließt. Das Puzzeln findet imstatt.

Das Phoenix Center präsentiert den Snowboard-Simulator, auf dem die Teilnehmer ihre Standfestigkeit testen können, indem sie so lange wie möglich das Gleichgewicht halten. Eine Riesengaudi verspricht auch der Ski Simulator - unter dem Motto: Gönnen Sie sich einen Kurztrip in den Schnee Ob eine rasante Slalom-Abfahrt oder Skispringen wie Sven Hannawald: Mit dem 5D Virtual Reality Skisimulator werden keine Grenzen gesetzt.



Ganz neu ist der Harburger Wintersport-Pass – dahinter verbirgt sich ein Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer sich bei den sechs Sportmodulen (Lüneburger Tor, Phoenix Center, Harburg Arcaden und im Marktkauf-Center) einen Stempel abholen können, den Teilnahmeschein mit Name und E-Mail-Adresse ausfüllen und an einem der Action-Plätze abgeben. Im Auslosungsverfahren werden drei Gewinner ermittelt, die mit einem Preis belohnt werden, der im Harburg Info-Shop von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr abgeholt werden kann. (cb)