Harburger Weihnachtsmarkt: Funkelnde Magie zwischen den Jahren

Harburg - Die Geschenke sind schon ausgepackt, das Festmenü ist überstanden – aber die Christbäume stehen noch in ihrer

vollen Pracht und glitzern auf das Schönste mit den Sternen um die Wette. Jetzt, nach den Weihnachtsfeiertagen und vor dem Jahreswechsel, haben die Tage einen ganz besonderen Zauber. Das ist die perfekte Stimmung, um mit seinen Lieben im Freien zu bummeln, sich den Wind um die Nasewehen zu und so den Trubel der Feiertage entspannt ausklingen zu lassen.



Wie gut, dass der Harburger Weihnachtsmarkt vom 27. bis 29. Dezember nochmals seine Pforten öffnet und zum gemütlichen nachweihnachtlichen Flanieren einlädt. Mit Ausnahme von Heiligabend und den beiden Weihnachtstagen hat der Weihnachtsmarkt durchgängig bis zum 29. Dezember geöffnet.



Ob mit dem oder der Liebsten, mit Freunden oder der ganzen Familie - beim gemeinsame Weihnachtsmarkt-Besuch findet jeder etwas, das ihm Freude macht. Die Großen entdecken vielleicht die spannende Ausstellung von Harburger Ansichten. Oder sie freuen sich an den Schmuckunikaten und den originellen Deko-Ideen. Die Kleinen haben Spaß an den nachmittäglichen Bastelangeboten und beim Kasper, der seinen Auftritt noch einmal für den 29. Dezember um 15 Uhr angesagt hat. Und als besondere Attraktion für Groß und Klein gibt es ein Karussell und ein historisches Riesenrad. Funkelnder Höhepunkt der nachweihnachtlichen Tage ist zweifelsohne das Feuerwerk, das am Sonnabend, 28. Dezember um 18 Uhr auf dem Dach der Harburg Arcaden gezündet wird.



Der Harburger Weihnachtsmarkt wird dann zum exklusiven Logenplatz, von dem aus sich - nicht nur - das glitzernde Spektakel hervorragend verfolgen lässt. Die gute Nachricht: Auf dem Harburger Weihnachtsmarkt duftet es außerdem nach gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und frischem Schmalzgebäck. Und wenn sich der kleine Hunger meldet, darf die heimische Küche jetzt auch mal kalt bleiben. Leckere Kleinigkeiten gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in noch größerer Vielfalt wie bisher. Dass der Weihnachtszauber mit einem Becher Glühwein oder Kakao in der Hand noch eine Schippe drauflegt, versteht sich von selbst.



Öffnungszeiten: 27./28. Dezember 11 - 20 Uhr, 29. Dezember 13 - 20 Uhr, Gastro jeweils bis 21.30 Uhr. (cb)