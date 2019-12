Kult-Event vorm Fest: Sonnabend steigt die "Heavy Christmas Party"

Harburg - Für viele Harburger ist es das Event des Jahres - die legendäre "Heavy Christmas Party" kurz vor Weihnachten. In

wenigen Tagen ist es wieder soweit: Am Sonnabend, 21. Dezember, und damit drei Tage vor Heiligabend laden Sven Juulsgaard, Ingo Tietjen, Frank Tomforde, Thomas John und Arne Peters (kleines Foto unten), alte Bekannte und neue Freunde ab 21 Uhr in die Helms Lounge, um das Fest der Feste mit einer rauschenden Weihnachtsparty einzuläuten.





Bereits zum 28. Mal findet HC, die wohl älteste Partyreihe Harburgs, in diesem Jahr statt und sie hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Im Vorjahr feierten wie berichtet viele Gäste bis in die Morgenstunden eine Megaparty in der Helms-Lounge amKein Wunder, denn es macht großen Spaß, die vielen Freunde aus der guten alten Partyzeit der 80er- und 90er-Jahre, mit denen man früher in Locations wiean der Bremer Straße,an der Außenmühle oder demin Hausbruch unterwegs war, wieder zu treffen.Bereits seit 1992 laden die fünf Harburger Freunde unter dem Motto "Alte Bekannte treffen neue Gesichter" zur schon legendären „Heavy Christmas Party" ein. Mittlerweile genießt diese Party inKult-Status bei den jungen und alten Pistengängern.Die Wartezeit am Eingang wird traditionell mit einem Glühwein verkürzt. Der Eintritt zur Kult-Party kostet wie in den Vorjahren zehn Euro. An den Plattentellern wird auch in diesem Jahrbekannt aus dem "Molly Malone" und dem "Thomas Read" die besten Hits von heute und damals auflegen. (cb)