Promi-Alarm und 550 Gäste beim Winterball der Gilde

Harburg - Promi-Alarm beim Winterball der Harburger Schützengilde: Außer Sängerin Fernanda Brandao und Moderator

Sven Flohr konnte sich Gildekönig Borhen "Bo" Azzouz über zwei weitere Stars aus dem Show-Business freuen: Schauspielerin und Werbegesicht Yvonne Woelke folgte gemeinsam mit Anike Ekina der Einladung des Gildekönigs. Die ehemalige Erotik-Darstellerin und Djane und die Schauspielern und Ex-Miss Germany haben grade ihre gemeinsame Single "All in Want ist You" herausgebracht.





Heiko und Kristin Mönke mit ihrem neuen Bild, das für 5000 Euro ersteigert wurde. Foto: Christian Bittcher

Sängerin Anike Ekina und Schauspielerin Yvonne Woelke nahmen Gildekönig Borhen Azzouz in die Mitte. Foto: André Zand-Vakili

Wirtschaft meets Gilde: Torsten Zimmer (Haspa, v.l.), Jochen Winand (Wirtschaftsverein), Arent Bolte (Haspe) und Heinz Lüers (Ex-Sparkasse Harburg-Buxtehude Chef). Foto: Christian Bittcher

Ex-König Hans-Heinrich Böttcher (rechts) ersteigerte das Bild von Fernanda Brandao. Foto: Christian Bittcher

Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen, SPD-Bürgerschaftskandidatin Claudia Loss, der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Sören Schumacher, SPD-Bürgerschaftskandidatin Eftichia Olowson-Saviolaki und der 1. Patron der Harburger Schützengilde, Ingo Mönke. Foto: An

Unternehmerin Nicole Maack und die CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Stöver. Foto: André Zand-Vakili

Stefan Ivancic, von Stiba Sicherheitsdienst, Maja Kistenbauer und Daniel Cassano vonm Sicherheitsunternehmen Freihof 24. Foto: André Zand-Vakili

Beim Lasergewehrschießen: Jens und Caro Kabuse mit Ingo Volkland. Foto: Christian Bittcher

In Partystimmung: Uta Rade, Sebastian Winter, Eliane Aspiazu de la Vega und Mairi Rade. Foto: Christian Bittcher

Ronald Reinholz und Ex-Gildekönig Ulf Schröder. Foto: André Zand-Vakili

Marmstorfs Königin Ronja Winter (Mitte) mit ihren Schützenkameradinnen. Foto: Chrisitan Bittcher

Hans Heinrich Böttcher stößt mit Verena Wunsch, Steffi Speicher, Nicole Vaubel und Nicole Rief auf den Winterball an. Foto: Christian Bittcher

Jelena Conrad und ihre Freundin Bettina Brohm hatten viel Spaß beim Winterball der Gilde. Foto: Christian Bittcher

Vom HTB beim Winterball: Kathrin und Robert Baartz. Foto: Christian Bittcher

Maike Zinn und Thomas Lemke nehmen Gildekönig "Bo" in ihre Mitte. Foto: Christian Bittcher

Marita und Frank Kirste. Foto: André Zand-Vakili

Anna Epp von der Strandhalle Over ersteigerte ein Brandao-Bild. Mit ihr freut sich Nico Thonfeld. Foto: Christian Bittcher

Die Hände nach oben: Partystimmung in der Gilde-Disco. Foto: Christian Bittcher

Rund 550 Gäste feierten in der Nacht zu Sonntag mit der Schützengilde eine rauschende Ballnacht im festlich dekorierten100 Weihnachtsbäume, 2000 Christbaumkugeln und eine Schneekanone vor der Tür des Hotels sorgten für weihnachtliches Flair. Im großen Saal wurde zu Live-Musik dergeschwoft, währendden kleinen Saal in eine Disco verwandelte.Ein großer Erfolg war die Bilderversteigerung für einen guten Zweck: Fernanda Brandao, Ex-Sängerin des Trios, und Sven Flohr von Rock Antenne hatten drei Bilder für den guten Zweck dabei, die versteigert wurden.Zwei der Bilder wurden direkt nach der Begrüßung der Gäste durch den 1. Patronversteigert, ein drittes Bild kam im Laufe der Ballnacht unter den Hammer. Das erste bild von Fernanda Brandao ersteigerte Ex-Gildkönigfür 1500 Euro.Richtig spannend wurde es beim Bild von Sven Flohr, auf dem sich viele Hamburger Persönlichkeiten verewigt haben: Immer weiter stieg der Preis durch mehrere Bieter in die Höhe, bis schließlichden Zuschlag bekam: Für 5000 Euro wechselte das Bild den Besitzer. Das dritte Bild ersteigertevon derfür 1100 EuroInsgesamt kamen so 7600 Euro durch die Bilder zusammen, die noch zusätzlich um eine 500 Euro Spende auf 8100 Euro aufgerundet wurden. Das Geld wird auf die Projekte der beiden Stars,undaufgeteilt. "Wir sind von diesem Ergebnis vollkommen überrascht", sagtegegenüber harburg-aktuell.Andrang herrschte auch beim sportlichen Dreikampf mit den Disziplinen Torwandschießen, Lasergewehrschießen und Blasrohrschießen. Dabei unterstützten die Teilnehmer nicht nur einen guten Zweck - das Geld geht in diesem Jahr an das Kinderschutzhaus Harburg - es gab auch eine tolle Reise für zwei Personen nach Malta zu gewinnen. Die Reise, die vonzur Verfügung gestellt wurde, gewann(cb)