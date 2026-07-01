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Radroute 10 in Neugraben: Fertigstellung der Kreuzung – Behinderungen ab 6. Juli

Neugraben - Ab Montag, 6. Juli 2026 beginnen im Kreuzungsbereich Cuxhavener Straße / Waltershofer Straße Straßenbauarbeiten zur endgültigen Fertigstellung der Kreuzung. Die Baumaßnahme für einen sicheren und komfortablen Radverkehr ist voraussichtlich am Sonntag, 16. August abgeschlossen.

Vom Montag, 6. Juli bis Sonntag, 19. Juli, finden die Straßenbauarbeiten im südlichen und mittleren Fahrbahnbereich der Cuxhavener Straße statt. In beide Richtungen steht daher nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Ein Linksabbiegen in die Waltershofer Straße ist nicht möglich. Von der Waltershofer Straße kommend ist das Linksabbiegen in die Cuxhavener Straße ebenfalls untersagt. Die Umleitungen führen über Neuwiedenthaler Straße sowie Fürstenmoordamm. Fuß- und Radverkehr werden sicher durch das Baufeld geführt.

Die westliche Haltestelle „Haake“ Fahrtrichtung Neugraben wird in der Cuxhavener Straße vor Hausnummer 52 verlegt. Die südliche Haltestelle „Haake“ Fahrtrichtung Harburg wird bis zum 12. Juli 2026 in der Cuxhavener Straße hinter die Parkplatz-Zufahrt Kärntner Hütte verlegt.

Zur letzten Bauphase ab Montag, 20. Juli 2026 im nördlichen Bereich der Kreuzung informieren wir nochmals gesondert.

Die Maßnahme wurde bewusst in die Hamburger Sommerferien gelegt und ist mit umliegenden Baumaßnahmen abgestimmt.