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Kurzfristige Instandsetzungen an der Buxtehuder Straße: Teilsperrung der Fahrbahn

Harburg - Ab dem heutigen Dienstag, 30. Juni, werden in der Buxtehuder Straße, Abbiegespur zur Straße Großer Schippsee, zwingend notwendige Straßenbauarbeiten zur Behebung einer Fahrbahnversackung durchgeführt.

Die Maßnahme ist voraussichtlich am Donnerstag, 2. Juli abgeschlossen.

Für die Bauarbeiten werden im betroffenen Bereich jeweils ein Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen sowie die Linksabbiegespur in die Straße Großer Schippsee gesperrt.

Das Abbiegen von der Buxtehuder Straße in die Straße Großer Schippsee ist somit nur von Westen aus möglich.