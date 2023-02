Bremer Straße: An der Maldfeldstraße wird Sonntag die Ampel ausgeschaltet

Marmstorf – An einer der größten Kreuzungen im Verlauf der Bremer Straße wird am Sonntag für einige Stunden die Ampel ausgeschaltet. Wie die Polizei mitteilt, wird an der Kreuzung zur Maldfeldstraße, Ecke Eißendorfer Waldweg am Sonntag, 19. Februar, ab 7 Uhr die Lichtzeichenanlage wegen Reparaturarbeiten ausgeschaltet.

Wenn alles reibungslos klappt, wird die Lichtzeichenanlage zweieinhalb Stunden später wieder eingeschaltet. Der Verkehr wird auf jeweils einem Fahrstreifen über den Kreuzungsbereich geführt. Sämtliche Fahrbeziehungen bleiben aufrechterhalten. Eine Postenregelung findet laut Polizei nicht statt.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird im Bereich der Arbeitsstelle auf Tempo 30 begrenzt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen. Für Fußgänger und Radfahrer kann es zu kleineren Einschränkungen kommen. (cb)