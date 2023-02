Kreiselneubau in Maschen: 1,3-Mio-Umbau startet Ende März

Maschen – Im Landkreis Harburg wird ein neuer Kreisel gebaut: Die Kreuzung von Horster Landstraße und Unner de Bult in Maschen wird zum Kreisverkehrsplatz. Der Knotenumbau der Kreisstraßen 10 (Horster Landstraße) und 79 (Unner de Bult) beginnt am 27. März und dauert voraussichtlich bis zum 16. August. Die Kosten betragen rund 1,3 Millionen Euro.

Der Landkreis Harburg sorgt durch den Kreisel für mehr Verkehrssicherheit und einen besseren Verkehrsfluss. Gleichzeitig wird damit ein langgehegter Wunsch der Gemeinde Seevetal verwirklicht, die Planungen haben Landkreis und Gemeinde eng miteinander abgestimmt. Der Umbau ist ein bereits seit Jahren geplantes Projekt, das eigentlich bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollte. Aufgrund unwirtschaftlicher Angebote musste die Ausschreibung damals aber aufgehoben werden.

Zeitgleich mit dem Kreiselbau werden außerdem die Geh- und Radwege in diesem Bereich erneuert. Die Ampel in der Horster Landstraße wird abgebaut und durch mehrere Querungshilfen am Kreisverkehr ersetzt. Zusätzlich zu den Straßenbauarbeiten wird auch der Parkplatz für die Kindertagesstätte beziehungsweise die Kirche erneuert und erweitert.

Vorbereitende Arbeiten für den Kreiselumbau haben bereits stattgefunden. So hat die Gemeinde Seevetal dafür bereits eine Stileiche und eine Rosskastanie für die Baumaßnahme gefällt. Eine weitere große Eiche direkt an der Horster Landstraße muss noch durch den Landkreis gefällt werden. Trotz eingehender Prüfung konnte die Maßnahme nicht so geplant werden, dass der Baum erhalten bleiben kann. Die Eiche wird noch bis Ende Februar gefällt, an dem Tag kommt es zu temporären Verkehrsbehinderungen. Als Ersatz für die drei gefällten Bäume werden sieben neue Bäume gepflanzt.

Für die Umbauarbeiten muss der Kreuzungsbereich ab dem 27. März voll gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle aber passieren, für sie wird eine Passage durch die Baustelle ermöglicht.

Der Verkehr wird über die gesamte Bauzeit in beiden Richtungen über die Horster Landstraße, Alter Postweg, Unner de Bult, Rübenkamp und Hamburger Straße geführt. (cb)