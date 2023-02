Nächster Ärger am Ehestorfer Heuweg: Sechs Tage Vollsperrung

Haubruch - Da kommt schon dernächste Ärger für Autofahrer an der Landesgrenze zwischen Hamburg und Niedersachsen: Die Landesbehörde Hamburg (LSBG) teilte jetzt mit, dass vom Montag, 20., bis Sonntag, 26. Februar, der Ehestorfer Heuweg im Bereich Bredenbergsweg bis zur B 73 in Hausbruch voll gesperrt wird. Der Grund sind umfangreiche Asphaltierungsarbeiten in diesem Streckenabschnitt. Diese Ankündigung für die Bauarbeiten gilt allerdings nur, wenn auchWetter mitspielt und dort gearbeitet werden kann. Achtung: Es gibt dann im Fall der Bauarbeiten kein Durchkommen.

Alle Anwohner, Schüler, Lieferdienste und weitere Betroffene aus dem Süderelberaum werden über Ehestorf umgeleitet. Nach dieser Bauphase wird bis 30. Juni die derzeit praktizierte Lösung, Vollsperrung mit Anlieger-Begegnungsverkehr, wieder in Kraft gesetzt. Am 30. Juni dieses Jahres soll die Straße komplett wieder hergestellt sein. wg