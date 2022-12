Umleitung und Zugausfälle beim metronom wegen ICE-Unglück

Harburg - Die Bahnstrecke zwischen Buchholz und Hamburg-Harburg wird ab morgen, Samstag, 17.Dezember, bis einschließlich Dienstag, 20. Dezember, jeweils zwischen 8 und 20 Uhr komplett in beide Richtungen gesperrt. Grund sind umfassende Reparaturarbeiten an der Strecke im Zusammenhang mit dem ICE-Unfall an einem Bahnübergang am Dienstag.

Betroffen sind auch die Züge des metronom. Züge der Linien RE4/RB41 werden tagsüber ohne Halt in Buchholz über Jesteburg umgeleitet, auch die Halte Klecken und Hittfeld der Linie RB41 entfallen. Zudem entfallen sämtliche über den stündlichen Regeltakt hinausgehenden so genannten Verstärkerzüge zwischen Tostedt/Rotenburg und Hamburg in beide Richtungen. dl