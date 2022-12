Wasserrohrbruch: Der Beerentalweg musste voll gesperrt werden

Eißendorf – Der Beerentalweg in Eißendorf wurde am Dienstag zur Staufalle. Wegen eines Wasserrohrbruchs musste die Straße in den frühen Morgenstunden zwischen Beerentaltrift und Beerenhöhe voll gesperrt werden. Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr landeten in einer Sackgasse und mussten drehen.

Auch in den Abendstunden liefen unter Flutlicht die Reparaturarbeiten der Experten von Hamburg Wasser weiter. In der Straße klafft ein tiefes Loch. Im Bereich der Baustelle ist die Straße von einer Matschschicht bedeckt. Wann die Straße wieder für den Verkehr freigegeben wird, steht noch nicht fest. (cb)